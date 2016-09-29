Річниця трагедії Бабиного Яру: у Києві закриють станцію "Дорогожичі" та обмежать рух транспорту

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, також сьогодні з 12.00 до 19.00 буде закрито рух усіх видів транспорту на вул. Лаврська (від площі Слави до вулиці Цитадельної).

Крім того, з 13.00 до 2100 заплановано обмежити рух усіх видів транспорту смугою для руху маршрутних транспортних засобів на вул. Мельникова (від вул. Сім’ї Хохлових до вул. Олени Теліги) та на вул. Олени Теліги (від вул. Мельникова до вул. Ольжича).

Читайте такожСьогодні відзначається 75-я річниця трагедії Бабиного Яру

Також управління патрульної поліції у м. Києві у разі необхідності обмежуватиме або заборонятиме рух усіх видів транспорту з 17.00 до 22.00 на шляхах руху окремих осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, зокрема: на Лаврській, Дніпровському узвозі, Набережному шосе (від мосту Метро до вул. Набережно-Хрещатицької), Набережно-Рибальській, Олени Теліги, Михайла Грушевського, Хрещатику (від Європейської площі до Майдану Незалежності), Михайлівській, Великій Житомирській, Січових Стрільців, Мельникова, Гаванському мосту, просп. Степана Бандери.

Крім того, буде внесено зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях курсування яких проходить: вулицею Лаврською з 12.00 до 19.00; вулицею Мельникова (від вул. Сім’ї Хохлових до вул. Олени Теліги) та вулицею Олени Теліги (від вул. Мельникова до вул. Ольжича) з 13.00 до 21.00.