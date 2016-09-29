У Києві за вимагання затримано двох посадовців Дарницької РДА

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, встановлено, що службовці щомісячно вимагали від підприємця данину в розмірі 9 тис. грн, погрожуючи у разі несплати коштів вжити заходів для припинення роботи автокав’ярні.

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Інспекторів викрито під час одержання частини вказаної суми. На даний час зловмисники затримані в порядку ст. 208 КПК України, готується повідомлення їм про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна та позбавленням обіймати певні посади на строк до 3 років.

Досудове слідство триває.