У київському метрополітені до кінця тижня обіцяють зрізати всі клітки для утримання правопорушників

Про це повідомляє ТСН.

Читайте такожСкандальне будівництво на "Героїв Дніпра": на станції помітили нову тріщину, тепер – через платформу (фото)

"Клітини зрізали вже на шести станціях. До кінця тижня демонтаж обіцяють завершити на всіх гілках підземки", - йдеться в повідомленні.

Такі зміни в інтер'єрах поліцейських кабінетів пояснюють змінами в законодавстві і прагненням відповідати європейським стандартам з прав людини.