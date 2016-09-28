У київському метрополітені до кінця тижня обіцяють зрізати всі клітки для утримання правопорушників
19:25, 28 вересня 2016Київ
747
На шести станціях столичного метрополітену демонтували клітки для утримання правопорушників.
У метро демонтують клітки для утримання правопорушників / скріншот ТСН
Про це повідомляє ТСН.
Читайте такожСкандальне будівництво на "Героїв Дніпра": на станції помітили нову тріщину, тепер – через платформу (фото)
"Клітини зрізали вже на шести станціях. До кінця тижня демонтаж обіцяють завершити на всіх гілках підземки", - йдеться в повідомленні.
Такі зміни в інтер'єрах поліцейських кабінетів пояснюють змінами в законодавстві і прагненням відповідати європейським стандартам з прав людини.
У київському метрополітені демонтують клітки для утримання правопорушників
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter