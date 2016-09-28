У київському метрополітені до кінця тижня обіцяють зрізати всі клітки для утримання правопорушників

19:25, 28 вересня 2016
Київ
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На шести станціях столичного метрополітену демонтували клітки для утримання правопорушників.

В киевском метрополитене демонтируют клетки для содержания правонарушителей /

Про це повідомляє ТСН.

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"Клітини зрізали вже на шести станціях. До кінця тижня демонтаж обіцяють завершити на всіх гілках підземки", - йдеться в повідомленні.

Такі зміни в інтер'єрах поліцейських кабінетів пояснюють змінами в законодавстві і прагненням відповідати європейським стандартам з прав людини.

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