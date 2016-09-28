Київ робить все, щоб вчасно запустити опалювальний сезон - Кличко

Про це Віталій Кличко заявив під час засідання антикризового енергетичного штабу з підготовки країни до осінньо-зимового періоду, який відбувся під головуванням прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, повідомляє прес-служба КМДА.

«Ми протягом кількох місяців наголошували на критичних факторах, які не дозволяють теплопідприємствам належно підготуватися до зими. Вже протягом кількох місяців заблоковані рахунки теплопостачальних підприємств. Таких в Україні 104. Немає коштів і на встановлення будинкових лічильників та на заміну аварійних мереж. І все це при тому, що рівень розрахунків за газ у Києві перед НАК «Нафтогаз» складає 101%!», – наголосив мер Києва.

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Він підкреслив, що столична влада, з огляду на всі критичні фактори, зробила і робить все, щоб врятувати ситуацію і щоб в Києві опалювальний сезон не був зірваний.

«Ми прийняли рішення про встановлення частини лічильників інвестиційної програми «Київенерго» за рахунок міських коштів. Ціна питання – майже 40 млн грн. На сьогодні більше 90% столичних будинків вже оснащені лічильниками тепла, що дозволить скоротити витрати киян на оплату тепла», – зазначив Віталій Кличко.

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Також, сказав мер Києва, місто було змушене надати аванс «Київенерго» в обсязі 250 млн грн.

«Тобто, ми сьогодні робимо все, що можемо – готуємося до зими в автономному режимі, я б сказав так», – сказав Віталій Кличко. Він підкреслив, що ситуація в столиці не відрізняється від ситуації у багатьох інших містах країни: в більшості теплопостачальних підприємств заблоковані рахунки та відсутні обігові кошти, не виконуються інвестиційні програми та планові ремонти, зростає кількість пошкоджень тепломереж.

Київський міський голова зазначив, що столична влада наполягає негайно: подати до Верховної Ради України проект закону щодо погашення та реструктуризації заборгованості за енергоносії та списання штрафних санкцій в теплопостачанні; внести зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», в частині погашення компенсації різниці в тарифах, що виникла в 2015 році; внести зміни в алгоритм розподілу коштів із спецрахунків у частині розподілу коштів тепловиків виключно згідно зі структурою затверджених тарифів, без застосування дискримінаційних, підвищуючих коефіцієнтів на користь «Нафтогазу»; погасити заборгованість підприємств і організацій державного бюджету за спожиті енергоносії.

Прем’єр-міністр зазначив, що дає доручення розробити план заходів щодо врегулювання ситуації, у тому числі й проблем, які стосуються взаєморозрахунків між НАК «Нафтогаз» та теплокомуненерго. І розглянути це питання на екстреній нараді на наступному тижні.