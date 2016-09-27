У Києві розпочали курс підготовки 140 дільничних офіцерів поліції

Як повідомляється на сайті ОБСЄ, перші 140 курсантів - майбутні дільничні офіцери поліції - розпочали 4-місячний курс навчання у рамках реформування Служби дільничних офіцерів поліції в Україні.

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Офіційна церемонія відкриття курсу відбулась сьогодні у Київському навчальному центрі підготовки поліцейських. По завершенні навчання та після складання іспитів, ці курсанти стануть до лав Служби дільничних офіцерів поліції у Київській області.

"Дільничні є однією зі служб «першої лінії», тобто є найбільш близькою до населення. І від того, наскільки вони відкриті будуть до потреб громадян, наскільки вони будуть ефективно реагувати на звернення, залежить і рівень довіри, і рівень безпеки і порядку у суспільстві", - зауважив координатор проектів ОБСЄ в Україні Вайдотас Верба.

Також в повідомленні зазначається, що Координатор проектів ОБСЄ в Україні підтримує проведення двотижневого курсу перепідготовки для понад 8100 діючих офіцерів поліції, які вже успішно пройшли атестацію.