Скандальне будівництво на "Героїв Дніпра": на станції помітили нову тріщину, тепер – через платформу (фото)

На підлозі платформи столичної станції метро "Героїв Дніпра", над якою будується трирівневий торговий центр, городяни помітили тріщину, за словами очевидців, довжиною близько 10 метрів.

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"Величезна 10 метрова тріщина поділяє станцію на дві частини. Пасажирів поменшало - йдуть пішки до Мінської", - написав у Facebook очевидець Костянтин Коваленко.

Також він розповів, як впливає перехід будівельників на нічний графік роботи: "Забудовник "Елікон" прийняв геніальне рішення - будувати вночі. Ви намагалися коли-небудь заснути під час вивантаження бетонних конструкцій? А Оболонь намагається. Звичайно не виходить, але щиро намагається".

Як повідомляв УНІАН, у червні на виході зі станції метро "Героїв Дніпра" почалося будівництво торгово-розважального центру з підземними торговими і технічними приміщеннями.

Ділянка землі в межах транспортної розв'язки огородили парканом і підігнали будівельну техніку. Після початку будівельних робіт активісти у соцмережі розповсюдили фотографії пошкодженого стелі станції та платформи метро.

Київська влада, незважаючи на протестні настрої мешканців Оболоні, запланувала на 29 вересня – після чотирьох місяців з початку робіт – провести громадські слухання з приводу будівництва цього ТРЦ. 13 вересня в міськдержадміністрації заявили, що жителі Оболоні і замовник будівництва ТРЦ над ст. метро "Героїв Дніпра" досягли взаєморозуміння.