Скандальне будівництво на "Героїв Дніпра": на станції помітили нову тріщину, тепер – через платформу (фото)
На підлозі станції Героїв Дніпра помітили тріщину, що розсікає її майже навпіл.
На підлозі платформи столичної станції метро "Героїв Дніпра", над якою будується трирівневий торговий центр, городяни помітили тріщину, за словами очевидців, довжиною близько 10 метрів.
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"Величезна 10 метрова тріщина поділяє станцію на дві частини. Пасажирів поменшало - йдуть пішки до Мінської", - написав у Facebook очевидець Костянтин Коваленко.
Також він розповів, як впливає перехід будівельників на нічний графік роботи: "Забудовник "Елікон" прийняв геніальне рішення - будувати вночі. Ви намагалися коли-небудь заснути під час вивантаження бетонних конструкцій? А Оболонь намагається. Звичайно не виходить, але щиро намагається".
Як повідомляв УНІАН, у червні на виході зі станції метро "Героїв Дніпра" почалося будівництво торгово-розважального центру з підземними торговими і технічними приміщеннями.
Ділянка землі в межах транспортної розв'язки огородили парканом і підігнали будівельну техніку. Після початку будівельних робіт активісти у соцмережі розповсюдили фотографії пошкодженого стелі станції та платформи метро.
Київська влада, незважаючи на протестні настрої мешканців Оболоні, запланувала на 29 вересня – після чотирьох місяців з початку робіт – провести громадські слухання з приводу будівництва цього ТРЦ. 13 вересня в міськдержадміністрації заявили, що жителі Оболоні і замовник будівництва ТРЦ над ст. метро "Героїв Дніпра" досягли взаєморозуміння.