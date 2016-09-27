Обмеження інтересів місцевого самоврядування не відповідає принципам децентралізації - Кличко

Віталій Кличко зазначив, що на порядку денному засідання – важливі питання, які потребують термінового вирішення: підготовка до опалювального сезону; врахування інтересів місцевого самоврядування в проекті Держбюджету на 2017-й рік; ситуація з паркуванням у містах; ситуація, що склалася у Львові з вивезенням твердих побутових відходів, передає прес-служба КМДА.

«Минулого тижня був оприлюднений проект бюджету на наступний рік. Загалом інтереси місцевого самоврядування в проекті Держбюджету на 2017-й, на жаль, планують обмежити, – зазначив мер. – Фінансове забезпечення територіальних громад у 2017-ому році суттєво погіршиться. Особливо непокоїть передача на рівень місцевих бюджетів усіх видатків (крім видатків на оплату праці педагогічних працівників) у закладах освіти та видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для закладів охорони здоров’я», – підкреслив Віталій Кличко.

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При цьому, зазначив Київський міський голова, обласним та районним бюджетам передано значні кошти (14,9 млрд грн) у вигляді додаткової дотації на утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що ставить керівників об’єднаних територіальних громад і міст обласного значення в значну залежність від обласної та районної влади.

«Таке рішення не відповідає принципам децентралізації», – сказав голова Асоціації міст.

Мер Києва додав, що до початку опалювального сезону залишаються лічені тижні, а ситуація з готовністю теплового господарства столиці складна.

«Ситуація в столиці не відрізняється від ситуації у багатьох інших містах країни. У більшості теплопостачальних підприємств заблоковані рахунки і відсутні кошти, не виконуються інвестиційні програми і планові ремонти, зростає кількість пошкоджень тепломереж. Через відсутність грошей «Київенерго» не переклала жодного метра старих зношених теплотрас», – підкреслив Віталій Кличко.

Водночас, наголосив мер Києва, столична влада, з огляду на всі критичні фактори, зробила і робить все, щоб врятувати ситуацію.

«Ми прийняли рішення про встановлення частини лічильників інвестиційної програми «Київенерго» за рахунок міських коштів. Ціна питання – майже 40 млн. грн. На сьогодні більше 90% столичних будинків вже оснащені лічильниками тепла, що дозволить скоротити витрати киян на оплату тепла. Також місто було змушене надати аванс «Київенерго» в обсязі 250 млн грн. Тобто, ми сьогодні робимо все, що можемо – готуємося до зими в автономному режимі, я б сказав так», – сказав Київський міський голова. Він наголосив, що критично необхідно ввести в дію закон, який дозволить розблокувати рахунки підприємств теплокомуненерго.

Говорячи про ситуацію з паркуванням, мер Києва зазначив, що місцева влада вже майже два роки очікує від Верховної Ради ухвалення необхідних змін до законів, щоби врегулювати ситуацію з паркуванням.

«Це питання стосується не лише Києва, а й усіх великих міст. Ми повинні навести лад з паркуванням. Міська влада нині не має законного права штрафувати водіїв, які кидають свої автівки в заборонених для паркування місцях. Крім того, врегулювання проблеми з паркуванням дасть змогу додаткових надходжень у бюджети міст. Це мільярди гривень. Оскільки паркувальний бізнес є одним із найприбутковіших», – підкреслив Віталій Кличко.