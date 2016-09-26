Громаді Києва повернуть майже 90 гектарів землі в Голосіївському районі - ГПУ

Прокуратура встановила, що деякі особи з метою незаконного заволодіння землею територіальної громади неправомірно створювали кооперативи, які за законом мають право на безоплатне отримання земельних ділянок для житлового будівництва. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

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Отримавши статус кооперативу, ці юридичні особи на підставі рішень органів самоврядування безоплатно отримували ласі земельні ділянки значної площі.

Так, Київрада прийняла рішення про безоплатну передачу у власність і користування кооперативу зазначеної землі в Голосіївському районі.

При цьому Генпрокуратура з'ясувала, що фактично ця юридична особа у розумінні чинного законодавства житловим кооперативом не є, а, отже, не мала права на безкоштовне отримання землі.

"Враховуючи зазначені порушення, ГПУ пред'явила до господарського суду міста Києва позов, за результатами розгляду якого судом відновлені права територіальної громади міста Києва на спірні землі загальною площею понад 86,6 га і вартістю за нормативною грошовою оцінкою понад 181 млн грн", - додали у відомстві.