У Києві вандали облили пам'ятник Володимиру Великому червоною фарбою (фото)

Вандали облили червоною фарбою найстаріший київський пам'ятник - Володимиру Великому. Правоохоронці внесли повідомлення про інцидент в Журнал єдиного обліку. Про це повідомила речник столичної поліції Оксана Блищик, передає "112 Україна".

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"Було повідомлення. На місці відпрацювала оперативно-слідча група. Пам'ятник облили червоною фарбою, імовірно, зі скляної ємності. Повідомлення внесено до Журналу єдиного обліку. Вирішується питання щодо кваліфікації", - розповіла Блищик.

Як відомо, пам'ятник Володимиру Великому — найстаріший скульптурний пам'ятник Києва, його спорудили в 1853 році. Один з неофіційних символів міста. Височіє на крутому березі Дніпра в парку Володимирська гірка.