Київ став лідером за фінансуванням оздоровлення та відпочинку дітей - КМДА

Про це повідомила заступник голови Київської міської держаної адміністрації Ганна Старостенко під час наради з підведення підсумків літнього оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва.

«Цьогоріч Київ посів перше місце за показниками фінансування літнього оздоровлення та відпочинку дітей міста, виділивши понад 45 млн 360 тисяч гривень. За ці кошти ми оздоровили 5 632 дитини та направили на відпочинок – 2 572 дитини. Ми вдячні всім причетним, особливо керівникам груп, медикам, директорам закладів за пророблену роботу, увагу та любов, якою вони оточили наших маленьких киян», – повідомила Старостенко.

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За словами заступника голови КМДА, особливу увагу міська влада звернула на забезпечення відпочинком дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (забезпечено відпочинок та оздоровлення для 507 дітей); дітей з багатодітних родин (2250 дітей); дітей загиблих та учасників АТО (513 дітей); дітей, які перебувають на диспансерному обліку (1194 дітей). Цього року також було оздоровлено понад три тисячі обдарованих дітей, творчих колективів та спортивних команд.

Ганна Старостенко додала, що Міністерство соціальної політики, яке здійснює загальну координацію відпочинку дітей оцінило як успішне проведення цьогорічного відпочинку та оздоровлення малих киян.