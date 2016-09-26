У центрі Києва прорвало трубу, вулицю перекрито (фото)

Це сталося 26 вересня вранці, повідомляє dtp.kiev.ua.

"На місце НП одразу приїхав "Київводоканал". Готуються проводити ремонтні роботи", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що найближчої доби рух вулицею буде зупинено.

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