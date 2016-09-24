Під Києвом літак ледь не зачепив житлову багатоповерхівку (відео)
09:09, 24 вересня 2016Київ
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Над житловим комплексом "Центральний" у Бучі, що під Києвом, пролетів літак на дуже низькій висоті, що злякало місцевих жителів.
Скріншот відео
Відповідне відео опублікувала користувачка Instagram Ольга Білоус 23 вересня.
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Що стало причиною такого низького польоту, поки невідомо.
"Звичайний захід на посадку в Гостомелі (по сусідству, там розташований аеродром). А ось те, що забудовники, судячи з усього, ігнорували правила побудови поруч з аеропортом, доведеться потім "розсьорбувати" жителям", – написав у Facebook користувач Сергій Колос,пише ТСН.uа
"Це мій будинок! Капець! Таке вперше. Завжди трохи далі заходять. Та й вище", – прокоментував відео місцевий журналіст Олександр Остапа.
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