Під Києвом літак ледь не зачепив житлову багатоповерхівку (відео)

Відповідне відео опублікувала користувачка Instagram Ольга Білоус 23 вересня.

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Що стало причиною такого низького польоту, поки невідомо.

"Звичайний захід на посадку в Гостомелі (по сусідству, там розташований аеродром). А ось те, що забудовники, судячи з усього, ігнорували правила побудови поруч з аеропортом, доведеться потім "розсьорбувати" жителям", – написав у Facebook користувач Сергій Колос,пише ТСН.uа

"Це мій будинок! Капець! Таке вперше. Завжди трохи далі заходять. Та й вище", – прокоментував відео місцевий журналіст Олександр Остапа.