У київському метро презентували третій арт-поїзд (фоторепортаж)

Це вже третій арт-поїзд в київському метрополітені.

Перший арт-поїзд від іспанського художника Kenora почав курсувати по червоній гілці в київському метрополітені у травні 2016 року. Ця подія була приурочена до Дня міста.

Читайте такожІспанський художник розмалював поїзд київського метро (фото, відео)

Також в серпні поточного року в столичній підземці вийшов на маршрут поїзд-мурал, створений іспанським художником Okuda.