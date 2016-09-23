У київському метро презентували третій арт-поїзд (фоторепортаж)

15:24, 23 вересня 2016
Київ
1620

У Києві 23 вересня відбулася презентація розмальованого австралійським художником Reka One поїзда столичного метро.

Презентація третього арт-поїзда у Києві / Фото УНІАН

Це вже третій арт-поїзд в київському метрополітені.

Перший арт-поїзд від іспанського художника Kenora почав курсувати по червоній гілці в київському метрополітені у травні 2016 року. Ця подія була приурочена до Дня міста.

Читайте такожІспанський художник розмалював поїзд київського метро (фото, відео)

Також в серпні поточного року в столичній підземці вийшов на маршрут поїзд-мурал, створений іспанським художником Okuda

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter