У київському метро презентували третій арт-поїзд (фоторепортаж)
15:24, 23 вересня 2016Київ
1620
У Києві 23 вересня відбулася презентація розмальованого австралійським художником Reka One поїзда столичного метро.
Презентація третього арт-поїзда у Києві / Фото УНІАН
Це вже третій арт-поїзд в київському метрополітені.
Перший арт-поїзд від іспанського художника Kenora почав курсувати по червоній гілці в київському метрополітені у травні 2016 року. Ця подія була приурочена до Дня міста.
Читайте такожІспанський художник розмалював поїзд київського метро (фото, відео)
Також в серпні поточного року в столичній підземці вийшов на маршрут поїзд-мурал, створений іспанським художником Okuda.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter