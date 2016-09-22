У Кличка назвали умови для початку опалювального сезону

Як повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це під час засідання антикризового штабу з підготовки до зими заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

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Він нагадав, що чинним законодавством передбачено, що орган місцевого самоврядування може приймати рішення про початок опалювального сезону після того, як температура зовнішнього повітря становитиме нижче +8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб поспіль.

За словами Пантелеєва, міські служби щоденно проводять моніторинг погодних умов у столиці і наразі середньодобова температура перевищує +10 градусів.

Як повідомляв УНІАН, у столичних закладах охорони здоров’я та соціальної сфери, освітніх та виховних установах підключення до тепла здійснюватиметься за індивідуальними заявками.