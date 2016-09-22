У Києві 23-26 вересня вдвічі звузять рух на мосту Патона
14:07, 22 вересня 2016Київ
417
У Києві завтра обмежать рух на мосту ім. Патона через ремонт покриття на ньому, через що рух транспорту в обох напрямках буде організовано на одній половині мосту.
У Києві 23-26 вересня удвічі звузять рух на мосту Патона / Фото УНІАН
Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, цього тижня роботи проводитимуться в напрямку руху з правого на лівий берег.
Під час проведення середнього ремонту асфальтобетонного покриття рух транспорту в обох напрямках буде організовано на другій половині мосту.
Читайте також"Живий ланцюг" на мосту Патона у Києві зняли з висоти пташиного польоту (відео)
Планується, що ремонт триватиме з 21:00 23 вересня до 6:00 26 вересня.
Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та за можливості обирати інші маршрути руху.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter