У Києві 23-26 вересня вдвічі звузять рух на мосту Патона

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, цього тижня роботи проводитимуться в напрямку руху з правого на лівий берег.

Під час проведення середнього ремонту асфальтобетонного покриття рух транспорту в обох напрямках буде організовано на другій половині мосту.

Читайте також"Живий ланцюг" на мосту Патона у Києві зняли з висоти пташиного польоту (відео)

Планується, що ремонт триватиме з 21:00 23 вересня до 6:00 26 вересня.

Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та за можливості обирати інші маршрути руху.