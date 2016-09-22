Київ готовий перейняти успішний європейський досвід і створити власну кінокомісію – КМДА

Завдяки подібним органам європейські міста успішно залучають інвестиції, активізуючи всі суміжні сектори економіки. Тож Київ має перейняти цю успішну модель, повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко під час круглого столу «Столиця України – столиця кіно», передає прес-служба КМДА.

«Наразі кіноіндустрія в Україні розвивається досить жваво, про що ми нещодавно пересвідчилися, відзначаючи 85-річчя кінотеатру «Жовтень» та День українського кіно. Наш кінопродукт дуже якісний, і я тішуся, що багато фільмів сьогодні знімають саме в Києві. Ми розуміємо, що кіноіндустрія – це не лише створення певного культурного продукту, а й серйозна промоція міста, яка дозволяє залучати додаткові інвестиції та активізувати суміжні сектори господарства – туризм, ринок праці та сервісу», – зазначила Ганна Старостенко.

За словами заступника голови КМДА, міська влада готова встановити ефективний діалог з представниками кіноіндустрії в рамках підтримки кіновиробництва у столиці. Зі свого боку місто готове надати орендні пільги, створити умови та допомогти з вибором локації для зйомок кінопродукції. Ганна Старостенко додала, що наразі вже є певні напрацювання в цьому напрямі, зокрема, домовлено про подання електронної заявки на проведення зйомок, що значно пришвидшить процес оформлення дозволів.