Київрада заборонила продаж алкоголю в нічний час

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 86 із 100 депутатів Київради.

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Депутати доручили Департаменту промисловості та розвитку підприємництва довести це рішення до відома підприємців та власників магазинів.

Доповідаючий по питанню депутат Владислав Михайленко повідомив, що проект рішення підготовлено з урахуванням світового досвіду продажу вказаної групи товарів у магазинах. Зокрема, подібні заборони і обмеження діють, за його інформацією, у Швеції, Фінляндії, Латвії, Литві, а також Іспанії, Німеччині і Франції.

Депутат зазначив, що деякі міста, серед яких Суми, Луцьк, Херсон, Ужгород, вже прийняли аналогічні рішення, а ще ряд міськрад наразі їх готують – Полтава, Кременчук, Мукачево та інші.

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Рішення стосується як супермаркетів, так і маленьких магазинів, особливо таких, які вбудовані у житлові будинки.

Михайленко звернув увагу на статистику щодо вживання алкоголю і відзначив, що щороку в Україні від алкоголю помирає 40 тис. осіб.

Очікується, що обмеження продажу алкоголю в магазинах в нічний час сприятиме, зокрема, зниженню рівня дитячого п'янства та зменшенню криміногенної ситуації в столиці. Також очікується, що це рішення дозволить зменшити обсяги споживання алкогольних напоїв, що знизить рівень злочинності та смертності, збільшить тривалість життя населення.

Під час презентації проекту рішення зазначалось, що обмеження діятимуть з 23.00 до 10.00 для всіх суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, окрім закладів ресторанного харчування.

На зауваження частини депутатів, що міська влада не має повноважень вводити відповідні обмеження на продаж алкогольних напоїв та пива, Михайленко повідомив, що вже розроблено і подано у Верховну Раду України законопроект, який має вирішити цю проблему.

«Вчора було зареєстровано поданий народним депутатом Дмитром Білоцерковцем проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів, зокрема, і закону про місцеве самоврядування, щоб органам місцевої влади надали повноваження вводити відповідні обмеження на реалізацію алкоголю та пива на своїх територіях», - заявив Михайленко.

Депутат Ігор Баленко, коментуючи рішення Київради, висловив думку, що воно не буде дієвим.

«Ви знаєте, що ринок не буває порожнім. Якщо на ринку щось відсутнє, включаються інші механізми. Наприклад, з’являються таксисти, які привозять алкоголь на замовлення, створюються «наливайки», з’являються «ресторани «низьких цін» і там будуть стояти черги. І це вже буде абсолютно безподатковий продаж. Політично це правильно питання піднято, а от економічно - воно виллється в те саме, коли ми заборонили в МАФах продавати алкоголь і він продається надалі…», - зазначив депутат.