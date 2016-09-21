Хворі на фенілкетонурію кияни забезпечуються лікувальним харчуванням належної якості – КМДА

Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, у Києві на диспансерному обліку з діагнозом фенілкетонурія перебуває 121 хворий, в тому числі 93 дитини віком до 18 років. Наразі амінокислотні суміші, що хворі отримують абсолютно безкоштовно, є в наявності, і їх гарантовано вистачить до кінця року.

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Як зазначив Микола Поворозник, оскільки фенілкетонурія – генетичне спадкове захворювання, обумовлене порушенням метаболізму фенілаланіну, основний підхід до його лікування – це перш за все дотримання дієти з низьким вмістом білків та вживання спеціального лікувального харчування.

«Правильно розрахована дієта та дисципліна у її дотриманні, за даними фахівців, обумовлюють можливість уникнення розвитку патологічних процесів в організмі хворих на фенілкетонурію» – розповів Микола Поворозник.

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Також він повідомив, що наразі вже відбулась процедура закупівлі лікувального харчування. Переможця визначено згідно з Законом України «Про здійснення державних закупівель».

«Лікувальне харчування закуплено за результатами тендера. Придбана амінокислотна суміш на 100% відповідає міжнародним стандартам. Тож хворі на фенілкетонурію кияни обов’язково отримуватимуть продукт європейської якості», – запевнив Микола Поворозник.