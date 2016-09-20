Школи та садочки Києва практично готові до опалювального сезону - Старостенко

Цього року місто виділило достатньо коштів для підготовки до опалювального сезону та енергозберігаючих заходів. Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під час Колегії КМДА.

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«Із загальної кількості закладів освіти, яких у місті 952, до осінньо-зимового періоду вже підготовлено 382 школи та 461 садочок. Це хороший показник. Ми прагнемо якнайшвидше підготувати заклади освіти, аби наші діти з початком холодів навчалися у теплих і затишних кабінетах», – зазначила Ганна Старостенко.

За словами заступника голови КМДА, цього року навчальні заклади міста отримали на підготовку до осінньо-зимового періоду 138,7 млн грн, у більш ніж 200 школах і дитячих закладах тривають заходи з енергозбереження.

Заступник голови КМДА додала, що наразі в чотирьох дошкільних навчальних закладах триває комплексна термосанація, яка дасть змогу місту зекономити 50% теплової енергії від базового рівня теплоспоживання закладів, що у грошовому еквіваленті становитиме 4,5 млн грн на рік.