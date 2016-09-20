КМДА: Київ завершує підготовку запасів палива та планує залучити додаткові ресурси для ліквідації аварій на тепломережах

Про це під час засідання Колегії Київської міської державної адміністрації повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Теплопостачальними організаціями заготовлено 40 тисяч тонн вугілля та створено запас у 60,8 тисяч тонн рідкого палива. Крім того, теплопостачальні організації мають сформувати необхідну кількість аварійних бригад для оперативної ліквідації аварій, які можуть виникнути на теплових мережах міста.

«Попри кризу, яка сьогодні виникла у сфері теплоенергетики країни, та блокування рахунків теплопостачальних підприємств, київська міська влада продовжує підготовку господарства столиці до роботи в зимовий період. Ми створили штаб, визначили відповідальних за алгоритм запуску опалення та залучили додаткові ресурси, які можуть бути задіяні для ліквідації аварійних випадків на теплових мережах, тож усі організаційні процеси будуть відпрацьовані», - розповів заступник голови КМДА.

Він додав, що через блокування рахунків ПАТ «Київенерго» компанія не змогла виконати запланований обсяг ремонтів на найбільш слабких ділянках тепломереж і кількість пошкоджень трубопроводів має тенденцію до збільшення.

«Якщо у 2014 році ми мали 4,2 тисяч пошкоджень в період гідравлічних випробувань, то цього року - вже більше 5 тисяч», - зазначив Петро Пантелеєв.

Він також повідомив, що у місті до роботи взимку готуються 277 котелень та виконано капітальний ремонт 9 котлів. У розпорядженні комунальних підприємств Києва 457 одиниць спеціалізованої техніки, у тому числі 247 тракторів для прибирань у дворах та міжквартальних проїздах. Триває закупівля посипкового матеріалу. Загалом планується забезпечити запас у 40,4 тис. тон солі та 40,8 тис. тон піску.

Петро Пантелеєв нагадав, що цьогорічна ситуація підготовки до зими залишається кризовою.

«Міська влада наголошує на критичній необхідності вирішення питання розблокування рахунків теплокомуненерго та штрафних санкцій, які нараховуються з боку «Нафтогазу» теплопостачальникам, для яких наразі немає джерела погашення. Адже поки ця проблема не буде розв’язана «Київенерго» не зможе в повному обсязі виконати зобов’язання в рамках інвестиційних програм. Я, в першу, чергу говорю про програму встановлення лічильників, завершення якої місто змушене було взяти на себе, зважаючи на її велику соціальну роль. Також йдеться про проведення ремонтів на теплових мережах, технічний стан яких з кожним роком погіршується», - резюмував Петро Пантелеєв.​