"Насолоджуюся своїм перебуванням": Гора з "Гри престолів" приїхав на зйомки до Києва
16:39, 20 вересня 2016Київ
2017
Ісландський силач Хафтор Бьернссон, який зіграв роль Григора Клигана на прізвисько Гора в серіалі «Гра престолів», прибув до Києва на зйомки рекламного ролика.
Хафтор Бйорнссон прибув до української столиці на зйомки рекламного ролика / facebook.com/HafthorBjornsson
Про це актор повідомив на своїй сторінці в Instagram.
У соцмережі опубліковано фото з Бйорнссоном, що сидить на дивані.
«Насолоджуюся своїм перебуванням у Києві», - йдеться у підписі до фото.
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Актор супроводив знімок хештегом #filmingcomercial («знімаємо рекламу»).
До того, як стати актором, Бйорнссон кілька років завойовував титул найсильнішої людини Ісландії. Він регулярно бере участь у змаганнях «Найсильнішої людини світу».
Роль у популярному серіалі «Гра престолів» стала його кінодебютом.
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