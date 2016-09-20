"Насолоджуюся своїм перебуванням": Гора з "Гри престолів" приїхав на зйомки до Києва

16:39, 20 вересня 2016
Київ
2017

Ісландський силач Хафтор Бьернссон, який зіграв роль Григора Клигана на прізвисько Гора в серіалі «Гра престолів», прибув до Києва на зйомки рекламного ролика.

Хафтор Бьернссон / facebook.com/HafthorBjornsson

Про це актор повідомив на своїй сторінці в Instagram.

У соцмережі опубліковано фото з Бйорнссоном, що сидить на дивані.

«Насолоджуюся своїм перебуванням у Києві», - йдеться у підписі до фото.

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Актор супроводив знімок хештегом #filmingcomercial («знімаємо рекламу»).

До того, як стати актором, Бйорнссон кілька років завойовував титул найсильнішої людини Ісландії. Він регулярно бере участь у змаганнях «Найсильнішої людини світу».

Роль у популярному серіалі «Гра престолів» стала його кінодебютом.

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