Місто здійснює свої бюджетні операції у штатному режимі – КМДА

«Відповідне погодження Міністерства фінансів ми вже отримали, готується юридичне оформлення норми закону, що передбачає реструктуризацію внутрішнього боргу міста Києва в сумі 1,9 млрд гривень щонайменше на 360 календарних днів», – підкреслив перший заступник голови КМДА, передає прес-служба відомства.

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Він також наголосив, що якщо в Законі України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» будуть уточнення на рахунок цього боргу, вони знайдуть дзеркальне відображення в бюджетних рішення міста Києва.

«За будь-яких обставин місто здійснює свої бюджетні операції у штатному режимі», – підсумував Геннадій Пліс.