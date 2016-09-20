Місто здійснює свої бюджетні операції у штатному режимі – КМДА
13:54, 20 вересня 2016Київ
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Зміни рейтингу, який присвоюють місту рейтингові агентства, мають нейтральний характер для внутрішнього боргу Києва, адже реструктуризація боргу прямо передбачена Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» – повідомив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.
Фото УНІАН
«Відповідне погодження Міністерства фінансів ми вже отримали, готується юридичне оформлення норми закону, що передбачає реструктуризацію внутрішнього боргу міста Києва в сумі 1,9 млрд гривень щонайменше на 360 календарних днів», – підкреслив перший заступник голови КМДА, передає прес-служба відомства.
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Він також наголосив, що якщо в Законі України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» будуть уточнення на рахунок цього боргу, вони знайдуть дзеркальне відображення в бюджетних рішення міста Києва.
«За будь-яких обставин місто здійснює свої бюджетні операції у штатному режимі», – підсумував Геннадій Пліс.
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