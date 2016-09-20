У Києві почнеться ремонт дороги на Одеській площі: рух авто буде обмежено

Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Водночас зазначається, що на даному етапі робіт обмежень руху тролейбусних та інших маршрутів громадського транспорту не передбачено.

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Проектом капітального ремонту передбачено ремонт мостового полотна та конструкцій шляхопроводу, перевлаштування асфальтобетонного покриття на всіх елементах транспортної розв’язки.

«Київавтодор» просить водіїв, за можливості, обирати інші маршрути руху.