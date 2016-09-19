Столична влада провела реконструкцію приміщень для розміщення центрів соціального обслуговування

Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Спасибко під час виїзної інспекції реконструкції об’єктів, де наразі тривають роботи з реконструкції приміщень. Спільно із заступником голови КМДА Миколою Поворозником вони перевірили хід виконання робіт.

Інспектуючи територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та центр ранньої реабілітації дітей з інвалідністю, Олександр Спасибко повідомив, що перші роботи з реконструкції колишнього дитячого садка № 403 на вул. О. Теліги, 37-Г у Шевченківському районі Києва були розпочаті ще у 2002 році. Потім фінансування було зупинено та об’єкт довгий час залишався незавершеним.

«Ми віднайшли можливість і кошти для завершення будівництва, і вже до кінця року об’єкт здадуть в експлуатацію, а з початку 2017 року він запрацює на повну потужність. При коригуванні проекту враховані вимоги щодо безперешкодного доступу осіб з обмеженими можливостями та маломобільних груп населення до центру та їх зручного пересування будівлею», – підкреслив Олександр Спасибко.

За словами заступника голови КМДА Миколи Поворозника, передбачено, що установа прийматиме на реабілітацію близько 100 дітей на добу на денному перебуванні. Крім того, психологи та реабілітологи центру консультуватимуть близько 200 дітей на місяць, що перебувають на постійній реабілітації вдома.

Також для мешканців Святошинського району столиці працюватиме Центр соціальних послуг за адресою: вул. Гната Юри, 14-Б. Міська влада розпочала реконструкцію нежитлового приміщення під розміщення центру, в якому будуть працювати центр зайнятості, пенсійний фонд та інші соціальні служби району. Проектна документація для реконструкції приміщення розроблена у форматі «Прозорий офіс».