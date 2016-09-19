Скандальне будівництво на "Героїв Дніпра": жителі Оболоні мають намір знову вийти на мітинг

Про це повідомляє у Facebook журналістка Ірина Ковальчук з посиланням на очевидців.

"Між рейками, за словами очевидця, вже не просто калюжі стоять, а тече струмочок... Оболонці запевняють, що попри обіцянку мера Києва Віталія Кличка, роботи з будівництва ТЦ тривають", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожБудівництво на "Героїв Дніпра": у київському метро пояснили, звідки тріщина у стелі станції

У зв'язку з цим, жителі Оболоні мають намір провести сьогодні о 19:00 черговий мітинг.

Як повідомляв УНІАН, у червні на виході зі станції метро "Героїв Дніпра" почалося будівництво торгово-розважального центру з підземними торговими і технічними приміщеннями.

Ділянку землі в межах транспортної розв'язки огородили парканом і підігнали будівельну техніку. Після початку будівельних робіт активісти у соцмережі розповсюдили фотографії пошкодженої стелі станції та платформи метро. Київська влада, незважаючи на протестні настрої мешканців Оболоні, запланувала на 29 вересня – після чотирьох місяців з початку робіт - провести громадські слухання з приводу будівництва цього ТРЦ.

13 вересня в міськдержадміністрації заявили, що жителі Оболоні і замовник будівництва ТРЦ над ст. метро "Героїв Дніпра" досягли взаєморозуміння.