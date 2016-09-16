Столичні пологові будинки забезпечені препаратами сурфактанту на 100% – замголови КМДА

Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час робочого візиту до Перинатального центру міста Києва, що створений на базі Київського міського пологовому будинку № 7.

«Перинатальний центр спеціалізується на прийнятті передчасних пологів і виходжуванні недоношених немовлят. Тут забезпечують діагностику та кваліфіковане ведення вагітних та породіль із групи високого ризику, інтенсивну допомогу новонародженим із низькою та екстремально низькою масою тіла. У Центрі втілюються сучасні перинатальні технології, рекомендовані ВООЗ. Висококваліфікований персонал закладу та, зокрема, відділення інтенсивної терапії та реанімації новонароджених, яке оснащено кувезами – унікальними апаратами для тривалої штучної вентиляції легень і моніторингу життєво важливих функцій організму, виходжують дітей, які народились у важкому стані, вагою від 500 грам», – розповів Микола Поворозник.

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За його словами, для таких діток життєво необхідна наявність препаратів сурфактанту, які застосовуються з метою лікування та профілактики дихальних розладів у недоношених новонароджених.

«Цього року за рахунок міського бюджету ми повністю перекрили потребу закладів охорони здоров’я столиці в препаратах сурфактанту, зокрема в лікарському засобі «Куросурф». Від його наявності та своєчасного призначення залежить життя, тривалість лікування та подальший стан здоров’я недоношених дітей. Цей лікарський засіб дозволяє полегшити перебіг респіраторного дистрес-синдрому новонародженого та знизити пов’язану з цим захворюванням летальність. Крім того, препарат дозволяє скоротити тривалість штучної вентиляції легень, зменшити негативний вплив гіпоксії та оксигенотерапії на центральну нервову систему, легені та органи зору дитини. Таким чином, зменшується кількість випадків розвитку інвалідності у недоношених дітей. Наразі Департамент охорони здоров’я закупив 71 одиницю «Куросурфу». Триває процедура конкурсних торгів на закупівлю ще 138 одиниць», – підсумував Микола Поворозник.