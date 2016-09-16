Виставка "Бабин Яр – пам’ять на тлі історії" відкриває низку заходів до 75-х роковин трагедії – КМДА
До 75-х роковин трагічних подій у Бабиному Яру у столичних школах, музеях та інших закладах культури відбудеться низка заходів із вшанування пам’яті загиблих. Ключовою подією стане відкриття 29 вересня оновленого після масштабного ремонту Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».
Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під час відкриття виставки «Бабин Яр – пам’ять на тлі історії».
«Заходи, що проходять до 75-их роковин трагедії у Бабиному Яру, зокрема і ця виставка, є критерієм ставлення нашого суспільства до своєї історії, а отже – майбутнього. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб пам’ять про ті скорботні часи завжди була в серцях прийдешніх поколінь та назавжди лишилася в минулому й не повторилася в майбутньому», – зазначила заступник голови КМДА.
За її словами, довгий час знакове для киян та світової спільноти місце – заповідний комплекс у Бабиному Яру – не могли привести до належного стану. Однак, вже 29 вересня після масштабних ремонтних робіт на урочисті заходи до історико-меморіального заповідника завітають представники світової спільноти, зокрема президенти Ізраїлю та Німеччини, лідери світових міжнародних і єврейських організацій.
«У заповіднику було здійснено багато робіт із благоустрою території: облаштовано доріжки та галявини, встановлено освітлення й системи поливу газонів. У пам’ять про людей, котрі загинули та котрі рятували євреїв, наражаючись на небезпеку, споруджено дві алеї: «Алею Мучеників» та «Алею Праведників», – розповіла заступник голови КМДА.
Довідково.
Виставка «Бабин Яр – пам’ять на тлі історії» триватиме з 15 вересня до 27 листопада.
Експозиція складається з двох смислових та візуальних шарів: історія Бабиного Яру – від складання багатоконфесійного некрополя, через Голокост, нацистський терор, радянське знищення пам’яті про Яр і до нинішніх спроб увічнити усіх його жертв. А також проекти меморіального парку, що включатиме територію Бабиного Яру, прилеглих кладовищ, інші пам’ятні об’єкти навколо них (за результатами Міжнародного архітектурного конкурсу «Бабин Яр – Дорогожицький некрополь»).