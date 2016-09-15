Будівництво на "Героїв Дніпра": у київському метро пояснили, звідки тріщина у стелі станції

Про це на засіданні сесії Київради заявив керівник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський, передає кореспондент УНІАН.

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"Те, що було порушено склепіння станції – це була технічна помилка машиніста бурової установки, який поза регламентом замінив бур. Це дійсно була його така помилка", - сказав Брагінський.

Проте він вважає, що відповідальність за це не може бути персональною.

"Це відповідальність всіх - керівника; організації, яка давала дозвіл на виконання будівельних робіт; Укрдежбудекспертизи, яка теж сказала, що немає загрози, і проектом передбачені всі заходи безпеки", - наголосив керівник метрополітену.

Він запевнив, що фахівці метрополітену зі свого боку ведуть щоденний контроль за станом станції.

"Головне для стабільності роботи станції - щоб не було деформації несучих конструкцій. Над цим завданням працюють щоденно технічні спеціалісти метрополітену, які перевіряють контрольні точки і наглядають за відсутністю просідання ґрунтів. Я ще раз наголошую, що станція працює у звичайному режимі, жодних порушень цілісності несучих конструкції немає. Це 100%, бо за цим слідкують щоденно", - запевнив Брагінський.

За його словами, щоб уникнути будь-якої загрози для безпеки пасажирів, роботи з укріплення грунтів та конструкцій станції "Героїв Дніпра" ведуться вночі, коли метро не працює: "Тому ці роботи ведуться в умовах, коли відсутні пасажири, щоб не створювати для них небезпеки".

Як повідомляв УНІАН, у червні на виході зі станції метро "Героїв Дніпра" почалося будівництво торговельно-розважального центру з підземними торговими та технічними приміщеннями. Ділянку землі в межах транспортної розв'язки огородили парканом і підігнали будівельну техніку. Після початку будівельних робіт активісти в соцмережі розповсюдили фотографії пошкодженої стелі станції і платформи метро.

Київська влада, зважаючи на протестні настрої жителів Оболоні, запланувала на 29 вересня – після чотирьох місяців з початку робіт – провести громадські слухання з приводу будівництва цього ТРЦ.

13 вересня у міськдержадміністрації заявили, що жителі Оболоні та замовник будівництва ТРЦ над ст. метро "Героїв Дніпра" досягли порозуміння.