Будівництво на "Героїв Дніпра": представник мешканців Оболоні та глава метрополітену виступили в Київраді

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила представник ініціативної групи громади Оболоні Тетяна Киричук під час виступу в сесійній залі Київради щодо конфлікті з будівництвом на станції «Героїв Дніпра».

Вона зазначила, що в даний час, після 2-х місяців з моменту початку будівництва ТРЦ «Оазис», станція має вже певні ознаки руйнування. За словами Киричук, всі вже бачили фото потрісканою платформи, є наскрізна дірка в стелі, в яку видно сонячні промені зі станції, і яку зараз закрили тимчасово металевим листом, рейки станції затоплені.

«Забудовник принципово не бере ніякої відповідальності на себе, яка може виникнути при будівництві і після будівництва торгового комплексу. Багато людей пам'ятають Куреневскую трагедію. І ми хочемо, щоб припинили це будівництво, щоб не виникла така ж трагедія «Куренівка-2», - сказала представниця громади.

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Вона нагадала, що вже є два ТРЦ на Оболоні - Дрімтаун-1 і Дрімтаун-2. Крім того, за словами Киричук, жителі отримали інформацію про те, що земля під ринком «Оболонь» зараз стоїть на продаж з проектом будівництва чергового ТРЦ.

«Жителі Оболоні вимагають з сьогоднішнього дня негайно зупинити незаконне, безглузде будівництво ТРК «Оазис» і відновити захисний шар для запобігання затоплення станції і її руйнування», - зазначила представник громади.

Вона пояснила безглуздість будівництва цього ТРЦ тим, що таких комплексів вже досить на Оболоні, а незаконність - зокрема, тим, що не було громадських слухань.

«Ми вважаємо дуже небезпечним те, що робиться. Ніхто з тих людей, хто давав дозвільні документи - ніхто не користуються метро, а ми їздимо. І ми бачимо всі ті проблеми, які виникають при будівництві. Ми - ті люди, які знаходяться під загрозою завалу, затоплення та інше. Ми вимагаємо, щоб було прийнято рішення. Ми категорично проти цього будівництва», - заявила Киричук.

Виступаючий після представника громади Оболоні керівник метрополітену Віктор Брагінський підтвердив, що тріщини на стелі і на підлозі станції виникли саме під час зазначеного будівництва.

У той же час він сказав, що зараз не можна припиняти будівництво, тому що будівельники не встигнуть провести заплановані роботи по зміцненню конструкцій, і станція увійде в зиму «відкритою».

«Ніякої небезпеки немає. Мене і колектив станції «Героїв Дніпра» турбує інше питання - якщо зараз на цій стадії заблокувати роботу і не дати в термін підготуватися до зими, то ми можемо увійти в зиму з відкритою станцією. Тоді можуть бути дійсно питання», - сказав він.

Керівник метрополітену зазначив, що реалізація проектів, пов'язаних зі стратегічними об'єктами, має високий рівень відповідальності сторін, а оскільки є всі дозвільні документи на будівництво, то роботи на цій станції не можна зупиняти.