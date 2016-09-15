Будівництво на "Героїв Дніпра": представник мешканців Оболоні та глава метрополітену виступили в Київраді
Жителі Оболоні наполягають на тому, що влада Києва повинна негайно зупинити будівництво на станції метро "Героїв Дніпра".
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила представник ініціативної групи громади Оболоні Тетяна Киричук під час виступу в сесійній залі Київради щодо конфлікті з будівництвом на станції «Героїв Дніпра».
Вона зазначила, що в даний час, після 2-х місяців з моменту початку будівництва ТРЦ «Оазис», станція має вже певні ознаки руйнування. За словами Киричук, всі вже бачили фото потрісканою платформи, є наскрізна дірка в стелі, в яку видно сонячні промені зі станції, і яку зараз закрили тимчасово металевим листом, рейки станції затоплені.
«Забудовник принципово не бере ніякої відповідальності на себе, яка може виникнути при будівництві і після будівництва торгового комплексу. Багато людей пам'ятають Куреневскую трагедію. І ми хочемо, щоб припинили це будівництво, щоб не виникла така ж трагедія «Куренівка-2», - сказала представниця громади.
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Вона нагадала, що вже є два ТРЦ на Оболоні - Дрімтаун-1 і Дрімтаун-2. Крім того, за словами Киричук, жителі отримали інформацію про те, що земля під ринком «Оболонь» зараз стоїть на продаж з проектом будівництва чергового ТРЦ.
«Жителі Оболоні вимагають з сьогоднішнього дня негайно зупинити незаконне, безглузде будівництво ТРК «Оазис» і відновити захисний шар для запобігання затоплення станції і її руйнування», - зазначила представник громади.
Вона пояснила безглуздість будівництва цього ТРЦ тим, що таких комплексів вже досить на Оболоні, а незаконність - зокрема, тим, що не було громадських слухань.
«Ми вважаємо дуже небезпечним те, що робиться. Ніхто з тих людей, хто давав дозвільні документи - ніхто не користуються метро, а ми їздимо. І ми бачимо всі ті проблеми, які виникають при будівництві. Ми - ті люди, які знаходяться під загрозою завалу, затоплення та інше. Ми вимагаємо, щоб було прийнято рішення. Ми категорично проти цього будівництва», - заявила Киричук.
Виступаючий після представника громади Оболоні керівник метрополітену Віктор Брагінський підтвердив, що тріщини на стелі і на підлозі станції виникли саме під час зазначеного будівництва.
У той же час він сказав, що зараз не можна припиняти будівництво, тому що будівельники не встигнуть провести заплановані роботи по зміцненню конструкцій, і станція увійде в зиму «відкритою».
«Ніякої небезпеки немає. Мене і колектив станції «Героїв Дніпра» турбує інше питання - якщо зараз на цій стадії заблокувати роботу і не дати в термін підготуватися до зими, то ми можемо увійти в зиму з відкритою станцією. Тоді можуть бути дійсно питання», - сказав він.
Керівник метрополітену зазначив, що реалізація проектів, пов'язаних зі стратегічними об'єктами, має високий рівень відповідальності сторін, а оскільки є всі дозвільні документи на будівництво, то роботи на цій станції не можна зупиняти.