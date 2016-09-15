За два роки Кличко повернув киянам 7 дитсадків на понад 1200 місць

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на відкритті другої сесії Київради сьомого скликання.

Мер зазначив, що цього року київська влада розробила і ухвалила міську цільову програму «Освіта Києва. 2016-2018 роки». На 2016-й на бюджет програми виділили понад 7 млрд гривень.

«1 вересня в Києві відкрилася 1 нова школа та дитячий садочок, ще одну школу закінчуємо – відкриємо невдовзі. До кінця цього календарного року ми за бюджетні кошти побудуємо, реконструюємо та модернізуємо ще 6 дитячих садків. Також за інвестиційні кошти буде побудовано три дитсадка. Нагадаю, минулого року ми відкрили у Києві дві школи і два дитсадки», – зазначив Віталій Кличко.

Мер зауважив, що електронна черга до дитсадків у столиці на сьогодні – понад 11 000 дітей.

«І ми робимо все для того, щоби її зменшити і щоби за три-чотири роки її взагалі не було, – наголосив Київський міський голова. – Протягом 2-х років ми повернули киянам 7 дитсадків на понад 1200 місць. До вересня районами вже додатково створено у дитячих садках майже 1300 місць для дошкільнят. Сьогодні це найвищий показник серед регіонів країни», – підкреслив Віталій Кличко.