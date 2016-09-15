Киян їздититимуть безкоштовно в метро не тільки за "Карткою киянина" - Кличко

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Він нагадав, що Київрада до 1 жовтня поточного року надала право на безоплатний проїзд у столичному метрополітені окремим категоріям громадян на підставі посвідчення або «Картки киянина». Водночас, вже з 1 жовтня, за рішенням Київради, безоплатно користуватися метрополітеном зможуть лише власники «Картки киянина».

При цьому, додав мер Києва, після визнання банку «Хрещатик» неплатоспроможним випуском та переоформленням «Картки киянина» займається ПАТ «Державний ощадний банк України».

За словами Віталія Кличка, в системі «Картка киянина» було зареєстровано 633,9 тисяч громадян, які мають право на пільговий проїзд у Київському метрополітені. Однак, за інформацією Ощадбанку, лише трохи більше 200 тисяч киян переоформили там свої картки.

«Досі не переоформили картки 434 тисячі громадян. І я хочу звернути увагу, що ті, хто це не зробив, вже з 1 жовтня змушені будуть сплачувати за проїзд у метрополітені та купувати ліки в аптеках без знижок. Саме тому, аби уникнути напруги, ми ініціюємо рішення Київради, аби надати киянам право до 1 квітня наступного року їздити безоплатно як за «Карткою киянина», так і за посвідченням», – сказав мер Києва.

Водночас, Віталій Кличко закликав власників таких карток в будь-якому випаду не зволікати з їх переоформленням в «Ощадбанку». Він додав, що процес переоформлення картки в «Ощадбанку» займає 3-4 тижні.