У Нацполіції Києва запевняють, що у них достатньо ресурсів для забезпечення порядку на будмайданчиках столиці

Меморандум підписали Київський міський голова Віталій Кличко, начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко, голова Управління патрульної поліції у м. Києві Юрій Зозуля та представники будівельної галузі столиці.

«Наше завдання – зробити так, щоби не виникало конфліктних ситуацій на будмайданчиках, щоби всі гострі питання вирішувалися за круглим столом, щоб закону дотримувалися всі, щоб Київ розвивався. Сподіваюсь, цей Меморандум зніме напругу, яка виникла в останні дні в столиці через конфлікти на будівництвах», – зазначив Кличко.

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Сторони домовились, що забудовники не пізніше, ніж за 60 днів до дня початку будівництва, проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу з мешканцями прилеглих до будівництва житлових будинків; не пізніше, ніж за 10 днів до дня початку забудови, розміщують біля воріт на будівельному майданчику інформаційний стенд із докладною інформацією про проект будівлі, отримані документи на користування земельною ділянкою, проведення підготовчих і будівельних робіт; відмовляються від залучення приватних охоронних компаній та окремих осіб для фізичної (силової) охорони будівельних майданчиків на території Києва.

У свою чергу Крищенко зазначив, що у поліції Києва достатньо ресурсів, щоби забезпечувати правопорядок на будівельних майданчиках столиці.

«У нас достатньо сил. В разі потреби ми залучаємо сили Нацгвардії. Ми ситуацію втримаємо», – зазначив головний поліцейський Києва.

Головне Управління Нацполіції у м. Києві та Управління патрульної поліції у м. Києві, згідно з Меморандумом, визначають окремий номер телефону в режимі «гарячої лінії» для звернень громадян щодо можливих питань чи подій, які виникають під час будівництва на території міста; забезпечують дотримання громадського порядку під час будівництва у Києві, зокрема, на договірних засадах із забудовниками – охорону будівельного майданчика; забезпечують захист об’єктів будівництва, у разі підтвердження законності проведення будівництва на них, від неправомірних посягань будь-яких фізичних чи юридичних осіб.

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Зі свого боку КМДА й надалі забезпечуватиме вчасну публікацію на сайтах КМДА та Київської міської ради рішень Київради або розпоряджень КМДА щодо відведення земельних ділянок, реєстру укладених договорів оренди земельних ділянок і додаткових угод до них, містобудівних умов та обмежень, виданих забудовникам; а також забезпечує публічність ведення «Містобудівного кадастру Києва» із нанесенням інформації про всі будівельні майданчики на території Києва та зазначенням документів, що підтверджують законність/незаконність використання земельних ділянок та/або проведення підготовчих чи будівельних робіт.

«Ця інформація у відкритому доступі та кожен киянин може ознайомитися з нею на сайті КМДА», – зазначив Кличко.

З боку будівельників Меморандум підписали очільники найбільших будівельних компаній столиці: «Київміськбуд», «Житлоінвест-УКБ», «УкрБуд», «UDP», «Інтеграл-Буд», «ЖБК ім. Ковальської», «ГЕОС», «Нова Слобідка», «Фундамент», «Сіті-1 девелопмент», «Столиця Груп».

Крім того, у вівторок представники столичної влади, ініціативна група мешканців Оболонського району та замовник будівництва домовилися про порозуміння щодо ситуації із будівництвом торгово-розважального комплексу на вул. Героїв Дніпра. Відповідний протокол підписали сторони та голова Оболонської РДА Олександр Цибульщак.