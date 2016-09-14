Як проходить підготовка до ГОГОЛЬFESTу в Києві (фоторепортаж)

Фотокореспондет УНІАН побував на локаціях майбутнього фестивалю, де завершуються останні приготування до цієї культурної події.

Зазначимо, цього року ГОГОЛЬFEST відкриється не лише як презентаційний майданчик, але і як навчально-виробничий комплекс сучасного мистецтва. У програмі фестивалю: зірки світового та українського театру, популярні виконавці на ATLAS Stage, майстри сучасної хореографії, візуальний проект «Burn», «Babylon» за участю найвідоміших художників світу, безпрецедентний арт-ярмарок «Продажне мистецтво», три кінотеатри, провокативні перфоманси, експериментальний фешн, інноваційні освітні технології, унікальна дитяча програма, цирк, театр ляльок, книжковий ярмарок, барахолка Кураж Базар, спеціальне гастрономічне меню від Ulichnaya eda та навіть підземний бункер у якості концертної зали.

Як повідомляв УНІАН, зі столичного бюджету на організацію фестивалю піде 900 тисяч гривень.