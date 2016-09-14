Київ виділив 900 тисяч гривень на організацію фестивалю ГОГОЛЬFEST

Місто й надалі підтримуватиме митців, які своїми неординарними ініціативами переосмислюють міські території та вдихають у них нове життя, повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко під час прес-туру на локації ГОГОЛЬFESTу.

«За десять років ГОГОЛЬFEST завдяки його «батьку» Владиславу Троїцькому, суттєво розвинувся: він поповнився новими жанрами, відбувся на багатьох цікавих локаціях, набув міжнародного резонансу. Міська влада завжди підтримувала цей знаковий для України фестиваль, щоправда, переважно на волонтерських засадах. Нам дуже приємно, що цього року ми, попри все, знайшли кошти та виділили 900 тисяч гривень на його проведення», – повідомила Ганна Старостенко.

Вона додала, що сьогодні надважливо створювати цікаві культурні події і мистецькі простори у віддалених від центру районах, зокрема на лівому березі столиці. Тому місто вітає проведення ГОГОЛЬFESTу на Арт-заводі «Платформа», який на час фестивалю з 16 до 25 вересня перетвориться на справжній центр сучасного мистецтва, зазначила Ганна Старостенко.

«ГОГОЛЬFEST є важливим іміджевим проектом для нашого міста, адже в ньому кожного року беруть участь представники світового сучасного мистецтва європейських країн, а цьогоріч це – Литва, Швейцарія, Голландія, Ізраїль», – підкреслила заступник голови КМДА.

Зазначимо, що цього року ГОГОЛЬFEST відкриється не лише як презентаційний майданчик, але і як навчально-виробничий комплекс сучасного мистецтва. У програмі фестивалю: зірки світового та українського театру, популярні виконавці на ATLAS Stage, майстри сучасної хореографії, візуальний проект «Burn», «Babylon» за участю найвідоміших художників світу, безпрецедентний арт-ярмарок «Продажне мистецтво», три кінотеатри, провокативні перфоманси, експериментальний фешн, інноваційні освітні технології, унікальна дитяча програма, цирк, театр ляльок, книжковий ярмарок, барахолка Кураж Базар, спеціальне гастрономічне меню від Ulichnaya eda та навіть підземний бункер у якості концертної зали.