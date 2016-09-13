Будівництво на "Героїв Дніпра": столична влада, ініціативна група оболонців та замовник домовилися про порозуміння

Підписано відповідний протокол спільної наради у голови Оболонської РДА Олександра Цибульщака.

Протоколом, зокрема, передбачається зобов’язати замовника будівництва ТОВ «Єлікон Лтд» звернутись до ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» для проведення відповідної експертизи щодо шкідливих наслідків виконання бурових і будівельних робіт у колі станції метро «Героїв Дніпра». Термін виконання - 15 вересня. До цієї ж дати замовник також має вивісити інформаційний стенд для мешканців району та пасажирів метрополітену з зазначенням конкретних видів робіт з укріплення станції метро «Героїв Дніпра» та термінів їх закінчення.

Крім того, до 20 вересня ТОВ «Єлікон Лтд» має надати копії всіх дозвільних документів на будівництво голові райдержадміністрації та голові ініціативної групи. До цього ж дня «Єлікон» повинен провести організаційно-підготовчу роботу до проведення громадських слухань, які відбудуться 29 вересня поточного року.

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Також копії дозвільних документів на будівництво ТОВ «Єлікон Лтд», контактні номери телефонів компанії, за якими можуть звернутися мешканці району при потребі, а також ці рішення спільної наради мають бути оприлюднені на офіційному веб-сайті Оболонської райдержадміністрації до кінця дня 13 вересня.

Досягнутий компроміс важливий для всіх - переконаний перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс. Він підкреслив, що всі сторони повинні вести дискусію виключно у законній площині і мирним шляхом.

«Місто має бути комфортним і для мешканців, і для бізнесу. Лише таким чином ми зможемо гармонійно розвивати його", - зазначив він.