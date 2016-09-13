Японська компанія Marubeni зацікавлена зробити Київ більш екологічним та комфортним

У ході зустрічі сторони обговорили перспективи подальшої співпраці, зокрема, у вдосконаленні та розвитку столичної інфраструктури.

«Я маю дуже позитивні враження від візиту до Японії. У нас є багато проектів, і ми, як і домовилися в Токіо, готові вам їх презентувати. Ми наголошуємо, що працюємо відкрито, прозоро та всіляко сприятимемо вашій роботі й доведемо, що Київ – надійний партнер для кожного інвестора», – наголосив мер.

Кличко підкреслив, що Київ потребує модернізації міського господарства та прагне до найбільш широкого впровадження сучасних «зелених» технологій.

Наоя Івашіта підтвердив зацікавленість японської компанії у розвитку столичної інфраструктури.

«Ми зацікавлені долучитися до розвитку вашого міста. Ми готові допомогти у запровадженні сучасних технологій, щоб зробити Київ більш екологічним та комфортним для життя. Ми хочемо почати з невеликих проектів та у разі їх успішної реалізації збільшувати інвестиції», – підкреслив Івашіта.

Під час візиту до Японії на початку вересня цього року Віталій Кличко зустрічався з керівництвом Marubeni. Сьогоднішня зустріч у Києві стала продовженням переговорів про ефективну співпрацю та можливі напрямки інвестицій японської компанії в українську столицю.

У Токіо йшлося про зацікавленість і можливу участь японських компаній у проекті з реконструкції Бортницької станції аерації, у будівництві нового сміттєспалювального заводу в Києві, інвестуванні в транспортну інфраструктуру та інші проекти.