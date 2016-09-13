У Києві обговорили план запуску опалювального сезону ​

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

Заступник директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Олександр Малихін і директор структурного відокремленого підрозділу (СВП) «Київські теплові мережі» ПАТ «Київенерго» Євген Глушак персонально відповідатимуть на антикризовому штабі за ситуацію в місті та оперативне вирішення можливих проблем.

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«Цього року в результаті блокування рахунків «Київенерго» компанія не змогла виконати значну частину капітальних ремонтів. У результаті кількість аварій, які виникли в міжопалювальний період, збільшилася майже на тисячу. Тому зараз важливо проаналізувати результати проведення гідравлічних випробувань і мобілізувати зусилля для оперативного усунення аварійних ситуацій, які можуть виникнути під час запуску теплоносія. Житлово-експлуатаційні дільниці спільно з районними підрозділами «Київенерго» повинні мати алгоритм негайного реагування на аварію, за кожним будинком повинна бути закріплена людина як з боку ЖЕД, так і з боку районного підрозділу «Київенерго». У масштабі міста відповідальними за цю роботу є представник Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Олександр Малихін та директор СВП «Київські теплові мережі» ПАТ «Кивїенерго», – повідомив Петро Пантелеєв.

Він також зазначив, що цього року міська влада вирішила питання «входження» в опалювальний сезон шести відомчих та приватних котелень, які мали труднощі з постачанням тепла.

«Ще два роки тому в Києві ми мали колосальні проблеми, які стосувалися роботи 17 відомчих та приватних котелень. Ці проблеми були пов’язані з тим, що власники мали значні борги за спожитий газ, або технічний стан обладнання просто не дозволяв запустити їх у роботу. Минулого року ми вирішили питання 11 котелень, а цього року знайдено рішення щодо запуску тепла ще на шести обʼєктах. Наступного року ми плануємо остаточно вирішити питання сталого постачання тепла в будинки, які знаходяться в зоні обслуговування цих котелень», – сказав Петро Пантелеєв.