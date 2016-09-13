Кличко обговорив розвиток туристичного потенціалу Києва з віце-мером Единбургу
20:19, 13 вересня 2016Київ
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Київський міський голова Віталій Кличко зустрівся з заступником мера Единбургу Стівом Кардоуні. Під час зустрічі сторони обговорили розвиток туристичної сфери Києва та культурний обмін між двома містами.
Під час зустрічі також йшлося про питання культурного обміну / kievcity.gov.ua
Кличко наголосив, що столична влада зацікавлена у розвитку та інтенсифікації туристичного та культурного співробітництва між Києвом і Единбургом, які у 2019-ому році відзначатимуть 30-річчя побратимства. У свою чергу, Стів Кардоуні зазначив, що сьогодні для Києва, як туристичного центра, відкривається вікно можливостей, оскільки туристи із Західної Європи шукають нові напрямки для подорожей.
Під час зустрічі також йшлося про питання культурного обміну, зокрема організації виступів київських мистецьких колективів у Шотландії та шотландських в українській столиці, обмін виставками та співробітництво між музеями Києва та Единбургу.
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