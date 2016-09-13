У Києві активісти знову заблокували рух біля метро "Героїв Дніпра" (фото)

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Біля метро зібрались 60 людей. Вони перекрили вулицю Героїв Дніпра. Ходять по пішохідному переходу. Рух транспорту заблоковано.

Лунають лозунги "Ні незаконній забудові" й активісти вимагають присутності мера Києва Віталія Кличка.

Читайте такожКерівництво метрополітену розвіяло "міфи" про будівництво на "Героїв Дніпра"

Неподалік скупчення натовпу чергують кілька екіпажів поліції. На місці подій з’явились бійці Національної гвардії.

Як повідомляв УНІАН, у червні на виході зі станції метро "Героїв Дніпра" почалося будівництво торгово-розважального центру. Ділянку землі в межах транспортної розв'язки огородили парканом і підігнали будівельну техніку.

Також стало відомо, що через будівельні роботибуло пошкоджено стелю станції і платформу. Київська влада має намір 29 вересня провести громадські слухання з приводу будівництва даного ТРЦ.

12 вересня у Києві мітингувальники проти будівництва ТРЦ на "Героїв Дніпра" перекрили дорогу.