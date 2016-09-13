Віталій Кличко провів інспекцію в Бабиному Яру з підготовки до 75-ої річниці трагедії

Учасники зустрічі оглянули відреконструйовану частину заповідника. За словами Віталія Кличка, під час благоустрою будівельники облаштували Алею Праведників, на яку перенесли пам’ятник загиблим у Бабиному Яру дітям, та Алею Мучеників (Дорога Скорботи). Також у цій частині меморіалу облаштували нові доріжки з мощенням (13,7 тис. кв. м), 15,5 тис. кв. м газонів з автополивом, лавки з урнами, встановили 149 LED-ліхтарів та систему відеоспостереження. Крім того, у заповіднику встановили пам’ятник розстріляним ромам.

Учасники зустрічі також обговорили проведення заходів із вшанування пам’яті жертв трагедії і встановлення пам’ятника українській письменниці Олені Телізі, яка була розстріляна у Бабиному Яру разом із чоловіком у 1942 році.