У Києві демонтували незаконну газову заправку поряд з ядерним реактором

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, заправка була облаштована також впритул до працюючої тягової підстанції, яка забезпечує постійним струмом контактні мережі тролейбусів "Київпастранс".

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В ході досудового розслідування встановлено, що заправка здійснювала свою діяльність без будь-яких дозвільних документів.

Демонтаж незаконного об'єкта, діяльність якого могла призвести до техногенної аварії, проведений в рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою). Демонтаж проводили столичні правоохоронці з залученням працівників експертних установ та Київської міської державної адміністрації під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №1.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.