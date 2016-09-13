Нащо насправді "Київміськбуд" влаштував страйк – Гроші

Вибухи пітард, гарячі шини, 30 затриманих. Так жителі Святошинського провулка намагалися відстояти свій паркінг біля будинку, йдеться в сюжеті програми "Гроші".

Це битва за 500 соток землі під нову висотку. Вже після революції гідності будівельний гігант Київміськбуд захопив ділянку в спальному районі столиці.

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Це було зроблено з грубим порушенням законодавства. Громадські слухання з цього приводу не проводилися, підписи мешканців про згоду щодо будівництва ніхто не збирав.

Після цього будівельники пригнали "тітушок". Місцеві пішли у контрнаступ. Причому, настільки вдало, що керівництво Київміськбуд навіть вирішило оголосити страйк.