У Києві мітингувальники проти будівництва ТРЦ на "Героїв Дніпра" перекрили дорогу (відео)

В районі станції "Героїв Дніпра" місцеві жителі близько 20.00 зібралися на пікет проти будівництва торгово-розважального комплексу. Відео з пікету у своєму Facebook показав журналіст Сергій Грішин.

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У свою чергу, журналіст Дмитро Сіманський на своїй сторінці у Facebook повідомив, що близько 1000 мешканців Оболоні перекрили рух на дорогах, приглеглих до станції метро.

За його словами, до місця подіх прибули представники "Азову", також там перебуває багато правоохоронців, однак немає представників влади.

"1000 мешканців Оболоні перекрили рух. Людей більшає. Представників влади нема. Поліцейських купа. Азов підтягнувся", - написав Сіманський.

"Люди протестують проти забудови над метро. Хоччуть побудувати торгівельний центр на Героїв Дніпра. Скандують "Кличка - геть!!" Пішли перекривати рух далі", - йдеться в повідомленні.

Сотні людей постійно ходять пішохідним переходом, на місці акції утворився великий затор, розповідається в сюжеті ТСН.

Таким чином місцеві мешканці протестують проти зведення нового торгівельного комплексу. Людей обурило ще й те, що стало відомо, будівельники, які працюють просто над лінією метро, пошкодили склепіння станції.

Як повідомив портал "112 Україна", протестувальники перекривали дорогу в напрямку вулиці Полярної. На сервісі Яндекс.Пробки станом на 21:05 також було видно, що рух в районі кільця відбувався зі швидкістю близько 7 км/год.

Як повідомляв УНІАН, у червні на виході зі станції метро «Героїв Дніпра» почалося будівництво торгово-розважального центру. Ділянку землі в межах транспортної розв'язки огородили парканом і підігнали будівельну техніку.

Також стало відомо, що через будівельні роботибуло пошкоджено стелю станції і платформу. Київська влада має намір 29 вересня провести громадські слухання з приводу будівництва даного ТРЦ.