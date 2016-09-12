КМДА: Діти столиці повністю забезпечені вакциною БЦЖ до кінця року

За його словами, «ВАКЦИНА БЦЖ, ЛІОФІЛІЗОВАНА/BCG VACCINE FREEZE-DRIED», закуплена за кошти Державного бюджету України, надійшла на склад Бази спеціального медичного постачання Департаменту охорони здоров’я на минулому тижні та вже розподілена між столичними пологовими будинками й дитячими лікувально-профілактичними закладами столиці.

«Таким чином проблему з відсутністю профілактичних щеплень проти туберкульозу, яка існувала близько року, вирішено», – наголосив Микола Поворозник.

Він також повідомив, що розподілених імунобіологічних препаратів маленьким киянам вистачить як мінімум до кінця 2016 року.

​Довідково

За твердженням фахівців, вакцинація БЦЖ посідає провідне місце в комплексі профілактичних протитуберкульозних заходів. Чисельними світовими дослідженнями було підтверджено безпечність та імуногенність вакцини БЦЖ. Ефективність протитуберкульозних щеплень у першу чергу визначається тим фактом, що серед вакцинованих дітей захворюваність на туберкульоз у чотири рази, а смертність від нього у 9 разів нижча, ніж серед не вакцинованих. Також клінічні спостереження свідчать про благотворний вплив імунізації на перебіг туберкульозу, а саме – значне зменшення захворюваності на його тяжкі форми: міліарний туберкульоз і туберкульозний менінгоенцефаліт.