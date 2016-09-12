У Києві п'яний водій Chevrolet зачепив машину на зустрічній смузі та зламав дерево (фото)

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Як розповів водій автомобіля Volkswagen Touareg, він рухався у середньому ряду, як раптом із зустрічної смуги вилетів автомобіль Chevrolet Aveo.

Водій Volkswagen намагався уникнути зіткнення, викрутив кермо вліво, але повністю цього зробити не вдалося. Після удару Chevrolet Aveo продовжив рух, вилетів на зелену зону, де зіткнувся з деревом, зламавши його.

Як розповів водій автомобіля Chevrolet, в нього злетів шльопанець, і він не зміг натиснути на гальма.

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Поки він шукав своє взуття, авто вилетіло на зустрічну смугу, і сталася ДТП.

Правоохоронці знайшли також більш банальне пояснення, чому водій не впорався з керуванням - він знаходився в стані алкогольного сп'яніння, алкотестер показав 1,97 проміле при допустимій нормі 0,20.

У результаті зіткнення ніхто серйозно не постраждав - допомога була надана на місці.