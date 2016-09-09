Кличко – переможцю конкурсу на головного архітектора: Київ має ставати більш привабливим і комфортним

«Ми ініціювали перший в історії відкритий та прозорий конкурс на посаду головного архітектора. До комісії увійшли представники і громадськості, і міжнародних організацій, і експертів. Конкурс проходив непросто, але врешті-решт завершився і ми можемо привітати переможця», – зазначив Віталій Кличко.

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Мер відзначив, що у Києві багато проблем через те, що місто тривалий час розвивалося хаотично. І підкреслив, що новообраний архітектор має працювати над тим, щоб Київ ставав більш привабливим і комфортним, щоб українська столиця була прикладом успішного поєднання урбанізму та збереження історичної спадщини. «Від вашого бачення залежить, яким Київ буде в майбутньому. Головний архітектор – як лоцман на кораблі – він повинен показувати напрямок, в якому треба рухатися. Це велика відповідальність не тільки перед комісією, яка обрала вас, а перш за все – перед громадою», – звернувся Віталій Кличко до Олександра Свистунова.

У свою чергу Свистунов подякував меру за довіру і пообіцяв ефективно працювати, щоб її виправдати.

Керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко відзначив, що конкурс пройшов відповідно до вимог законодавства. «У членів комісії не було жодних зауважень до проведення конкурсу та його процедур. Матеріали конкурсу оприлюднені на сайті КМДА», – зазначив Володимир Бондаренко.

Сьогодні, 9 вересня, на черговому засіданні конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Департаменту містобудування та архітектури – головного архітектора міста Києва підрахувала результати конкурсу та визначила переможця за кількістю набраних балів. Так, відповідно до умов конкурсу, комісія рекомендувала Київському міському голові призначити на посаду директора Департаменту Олександра Свистунова, який набрав 12,69 бали. На другій позиції у рейтингу кандидатів за кількістю балів опинився Сергій Броневицький із 11,74 балами, відповідно третю сходинку посіла Ганна Бондар (11,64 бали).