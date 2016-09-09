Влада Києва вже провела засідання штабу з підготовки до проведення Євробачення-2017 - Кличко

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу NewsOne. «Сьогодні вже засідав штаб. Розподілили повноваження та зони відповідальності. І у мене є впевненість, що все буде добре. Ми зможемо провести конкурс на гідному рівні і будемо пишатися Євробаченням 2017-го року», – сказав Віталій Кличко.

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Він назвав позитивом той факт, що нарешті визначили і назвали місто, яке прийматиме Євробачення-2017, оскільки затягування вже призвело до політичних спекуляцій. Він також додав, що об’єктивно саме Київ має більше можливостей для проведення цього конкурсу – розвинена інфраструктура, два аеропорти, значна кількість готелів тощо. Крім того, додав Віталій Кличко, Київ має позитивний досвід проведення Євробачення у 2005-ому році та Євро-2012 з футболу.

Він нагадав, що Євробачення відбудеться в Міжнародному виставковому центрі, оскільки саме це місце сподобалося нашим європейським партнерам. «Це дуже велика відповідальність. І ми проведемо конкурс на високому рівні», – запевнив столичний голова.

Коментуючи заяву керівника Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі щодо надання Києву права на проведення конкурсу, Віталій Кличко зауважив, що вочевидь це емоційна заява. «Я його розумію. Бо він робив все можливе, щоб конкурс відбувся в Одесі. Одеса мала великі шанси. Але давайте виходити з об'єктивних складових – Київ має переваги», – підкреслив Київській міський голова. Віталій Кличко також зауважив, що наразі не мав можливості поспілкуватися з Саакашвілі, однак зробить це найближчим часом.

Він також закликав оргкомітет з визначення міста-господаря Євробачення оприлюднити всю інформацію, яку міста подавали в свої заявках. «Щоб не було спекуляцій, потрібно оприлюднити всі дані і тоді жодних питань не буде», – сказав мер Києва.

Віталій Кличко також звернувся до очільників інших міст, які претендували на проведення конкурсу, з пропозицією долучитися до його підготовки. «Нам потрібна підтримка. Бо ми всі разом маємо зробити так, щоб Євробачення стало тим конкурсом, яким би пишалася вся Україна. І сьогодні це не лише перемога Києва, а велика відповідальність презентувати всю Україну на гідному рівні», – сказав Кличко.