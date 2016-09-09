Кличко: "Конфлікти потрібно вирішувати в мирній площині, а не переводити в силове протистояння"

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу Newsone, коментуючи ситуацію навколо cутичок у четвер на майданчику на Святошино і у п’ятницю біля офісу «Київміськбуду».

«Я хочу звернутися до Міністерства внутрішніх справ, щоб поліція більш ефективно виконувала свої обов’язки. Те, що відбувалося вчора та сьогодні, – це, на жаль, свідчення того, що поліція працює неефективно. Люди, які порушують закон, мають відповідати за це. Такі події не йдуть на користь ні Києву, ні нашій країні», – підкреслив Віталій Кличко.

За словами мера, вже надано доручення організувати зустріч, на якій зацікавлені сторони могли б обговорити ситуацію навколо будівництва. «Усі будівництва, які веде «Київміськбуд», мають дозвільну документацію відповідно до законодавства. Якщо місцеві мешканці не задоволені, потрібно сідати і обговорювати ситуацію, але ні в якому разі не переводити її в силове протистояння», – міський голова.