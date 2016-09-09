"Київміськбуд" пішов на "кардинальні заходи": зупинив усі будівництва по Києву і висунув ультиматум

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті ПАТ.

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"Події, що відбулися сьогодні вночі і вранці під офісом "Київміськбуду" змушують нас йти на кардинальні заходи. Ми зупиняємо все своє будівництво і оголошуємо страйк доти, поки агресивні провокації та напади на законослухняних підприємців не припиняться", - йдеться в повідомленні.

У "Київміськбуді" закликали Міністра внутрішніх справ, керівників поліції, народних депутатів "негайно втрутитися в цю ганебну ситуацію і покарати винних так, щоб «мода» на рейдерські захоплення цілком законних будівництв в нашій країні нарешті перестала приносити дивіденди тим, хто за це платить".

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"Ми оголошуємо безстроковий страйк, зупиняємо всі свої роботи до того моменту, поки нашим працівникам більше не треба буде боятися виходити на будівельний майданчик. Тепер наші інвестори - тисячі киян, які чекають на власне житло - разом з нами будуть вимагати від вас, нарешті, перейти до рішучих дій і захистити чесний бізнес від рейдерів", - підкреслили в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 8 вересня активісти і місцеві жителі прорвалися на територію будівництва в Святошинському провулку, де забарикадувалися представники забудовника.

У підсумку після багатоденних зіткнень у Святошинському провулку представники громадянського корпусу "Азов", які приєдналися до протистояння на боці місцевих жителів, сьогодні, 9 вересня, зранку заблокували офіс компанії-забудовника на вулиці Суворова у Печерському районі.