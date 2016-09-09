Конкурсна комісія обрала нового головного архітектора Києва

Конкурсна комісія обрала Олександра Свістунова на посаду головного архітектора Києва – директора Департаменту містобудування та архітектури.

Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"Так, згідно з умовами конкурсу, комісія буде рекомендувати київському міському голові призначити на посаду директора Департаменту Олександра Свистунова, який набрав 12,69 бали. На другій позиції в рейтингу кандидатів за кількістю балів виявився Сергій Броневицький з 11,74 бали, відповідно, третє місце займає Ганна Бондар (11,64 бала)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Олександр Свистунов, який раніше виконував обов'язки першого заступника директора Департаменту містобудування та архітектури, був призначений на посаду в. о. головного архітектора міста Києва.

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Раніше в. о. головного архітектора столиці був Юрій Тацій, до нього - Ганна Бондар.

Попередній головний архітектор Києва, директор департаменту містобудування та архітектури КМДА Сергія Целовальника було звільнено з посади у жовтні 2015 року.

Київська влада 30 грудня 2015 року оголосили конкурс на посаду головного архітектора столиці, директора департаменту містобудування та архітектури КМДА.

Проте 30 березня 2016 року мер Києва Віталій Кличко прийняв рішення призупинити роботу конкурсної комісії з відбору кандидатів на зазначену посаду. За його словами, комісія зіткнулася з обставинами, які унеможливили ухвалення об'єктивного і справедливого для міста рішення.

23 травня тодішній голова конкурсної комісії Олександр Спасибко повідомив, що прийнято рішення про проведення нового конкурсу на посаду головного архітектора столиці, враховуючи новий закон про державну службу, який вступив в силу з 1 травня цього року.